Гроза накроет столицу после 14 часов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Гроза накроет столицу в четверг, 18 июля, во второй половине дня, сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

Он уточнил, что кратковременные дожди с грозами ожидаются после 14–15 часов. Местами в столичном регионе выпадет от 5 до 10 миллиметров осадков. Порывы ветра при грозе усилятся до 15 метров в секунду.

Воздух при этом прогреется в Москве до 27–29 градусов тепла, а в Подмосковье – до 25–30 градусов. Ближе к вечеру скажется влияние приближающегося с запада холодного атмосферного фронта.

Столичные городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за надвигающейся непогоды.

Жителям и гостям столицы рекомендуется пользоваться метро для передвижения по городу в непогоду. Если такой возможности нет, то автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Всего за два дня – 18 и 19 июля – в некоторых районах Москвы может выпасть около 50–70 миллиметров осадков, то есть почти 75% от месячной нормы.