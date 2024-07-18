Синоптик Позднякова: 30-градусной жары в Москве не будет до конца июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве до конца июля больше не будет 30-градусной жары. Об этом заявила в своем телеграм-канале ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, период "утомленного" солнца в Центральной России подошел к концу. Теперь температура воздуха будет достигать нормальных значений: ночью – 15–16 градусов, днем – 23–26 градусов. При этом в некоторые дни прогнозируются умеренные дожди, уточнила специалист.

"Последняя декада июля – по климату самая жаркая – в этом году уступила пальму первенства центральной декаде лета", – отметила Позднякова.

Синоптик подчеркнула, что солнце еще продолжит радовать жителей и гостей столицы, однако оно уже не будет таким ярким, как в начале месяца.

Ранее Позднякова предупредила о надвигающихся дождях и грозах в Москве. Они будут наблюдаться в конце текущей и начале следующей недели. По ее словам, в четверг, 18 июля, и в ночь на 19-е число местами они могут быть сильными, с грозами. При этом температура воздуха в столице будет находиться на уровне 25–28 градусов.

В выходные дни дожди пройдут местами и будут менее интенсивными, а температура воздуха в субботу и воскресенье, 20 и 21 июля, составит 25–27 градусов.

