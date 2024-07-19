Поезда ЦППК начнут возить пассажиров до аэропорта Внуково вместо "Аэроэкспрессов"

"Аэроэкспрессы" с 1 августа перестанут курсировать от Киевского вокзала до Внуково. Об этом пишет телеграм-канал перевозчика. Однако железнодорожное сообщение сохранится. Перевозками займется Центральная пригородная пассажирская компания.

Те, кто уже купил билеты на "Аэроэкспресс" на август и позже, могут их сдать. Для этого нужно заполнить форму обратной связи на сайте компании.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.