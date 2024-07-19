19 июля, 19:15Транспорт
Поезда ЦППК начнут возить пассажиров до аэропорта Внуково вместо "Аэроэкспрессов"
"Аэроэкспрессы" с 1 августа перестанут курсировать от Киевского вокзала до Внуково. Об этом пишет телеграм-канал перевозчика. Однако железнодорожное сообщение сохранится. Перевозками займется Центральная пригородная пассажирская компания.
Те, кто уже купил билеты на "Аэроэкспресс" на август и позже, могут их сдать. Для этого нужно заполнить форму обратной связи на сайте компании.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.