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19 июля, 19:15

Транспорт

Поезда ЦППК начнут возить пассажиров до аэропорта Внуково вместо "Аэроэкспрессов"

Поезда ЦППК начнут возить пассажиров до аэропорта Внуково вместо "Аэроэкспрессов"

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"Аэроэкспрессы" с 1 августа перестанут курсировать от Киевского вокзала до Внуково. Об этом пишет телеграм-канал перевозчика. Однако железнодорожное сообщение сохранится. Перевозками займется Центральная пригородная пассажирская компания.

Те, кто уже купил билеты на "Аэроэкспресс" на август и позже, могут их сдать. Для этого нужно заполнить форму обратной связи на сайте компании.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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