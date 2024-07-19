"Это Москва. Туризм": прогулки по Москве-реке

День Москвы-реки отмечается 19 июля. История главной водной артерии города насчитывает более 12 тысяч лет. Команда проекта "Это Москва. Туризм" составила топ-3 живописных направления речных трамвайчиков.

На третьем месте – полуторачасовой круиз от причала "Третьяковский". На втором месте расположилась речная прогулка от причала "Крымский мост". Первую строчку рейтинга занял маршрут от причала "Парк Горького".

Подробнее – в программе "Это Москва. Туризм".