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19 июля, 12:30

Туризм

"Это Москва. Туризм": прогулки по Москве-реке

"Это Москва. Туризм": прогулки по Москве-реке

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Ведущие Москвы FM назвали темы дня 8 июля

День Москвы-реки отмечается 19 июля. История главной водной артерии города насчитывает более 12 тысяч лет. Команда проекта "Это Москва. Туризм" составила топ-3 живописных направления речных трамвайчиков.

На третьем месте – полуторачасовой круиз от причала "Третьяковский". На втором месте расположилась речная прогулка от причала "Крымский мост". Первую строчку рейтинга занял маршрут от причала "Парк Горького".

Подробнее – в программе "Это Москва. Туризм".

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