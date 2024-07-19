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19 июля, 12:15

Туризм

Санкт-Петербург стал самым популярным направлением для речных круизов у москвичей

Санкт-Петербург стал самым популярным направлением для речных круизов у москвичей

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По данным операторов речных круизов, самым популярным направлением у москвичей стал Санкт-Петербург. Также в топ входит и маршрут по "Золотому кольцу". Путешествие продумано так, чтобы каждый день туристы видели новый город.

А всего москвичам доступны поездки в 50 городов и населенных пунктов России. Круизные теплоходы обслуживают около полусотни судоходных компаний.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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