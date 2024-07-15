Новости регионов: большие очереди образовались на подъемники на курорте "Роза Хутор"

Наплыв туристов зафиксировали на горном курорте "Роза Хутор". Там образовались большие очереди на подъемники. Люди хотят подняться в горы, чтобы насладиться видами Кавказа и готовы потерпеть, несмотря на жару. В регионе установилась температура выше 30 градусов.

Тем временем кадрами с пойманной акулой поделились дальневосточные рыбаки. В течение нескольких недель трехметровая акула плавала вблизи приморских пляжей.

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