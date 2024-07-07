Новости регионов: крупную акулу заметили около пляжа во Владивостоке

Во Владивостоке около пляжа вновь сняли на видео крупную акулу. Встреча произошла в акватории Большого Камня. По словам очевидцев, ее длина около трех метров.

Аномально высокие температуры в ближайшие дни ожидаются в нескольких российских регионах, сообщили в Гидрометцентре России. В Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях и в Краснодарском крае воздух может прогреться до 42 градусов.

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