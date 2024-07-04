Новости регионов: в Кабардино-Балкарии дежурят спасатели из-за опасности схода селей

В Кабардино-Балкарии спасательные службы ввели круглосуточное дежурство в верховьях реки Герхожан-Суу. Именно июль – август считаются в республике наиболее опасными в плане схода селей. Специалисты следят за состоянием склонов, докладывают обо всех изменениях в дежурно-диспетчерскую службу Эльбрусского района.

Африканские выпускники военного летного училища с оружием и триколором в руках исполнили национальные танцы в Челябинске. Под ободряющие возгласы сокурсников они с песнями и автоматами пустились в пляс на плацу. Свое выступление молодые темнокожие лейтенанты закончили песней Олега Газманова "Вперед, Россия!".

Работнику парка культуры в Ейске предъявили обвинение в халатности после несчастного случая. По версии следователя, оператор аттракциона не до конца закрыл щеколду, из-за чего дети вылетели со своих мест во время движения. В итоге один ребенок сломал ребра, еще две девочки получили небольшие травмы. Теперь сотруднику грозит до двух лет колонии.

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