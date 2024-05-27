Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Елизовском районе на Камчатке

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Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали на территории Елизовского района Камчатского края. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС РФ по региону.

Глубина подземных толчков составила 121 километр. По инструментальным данным, в местных населенных пунктах землетрясение ощущалось силой 1–2 балла. Угроза цунами не объявлялась, добавили в МЧС.

Ранее землетрясение магнитудой 6,3 произошло около берегов Вануату. Эпицентр толчков находился в 83 километрах от столицы государства – города Порт-Вила.

До этого более 100 человек погибли в Папуа-Новой Гвинее при сходе оползня. Оползень сошел на деревню Каолакам, расположенную в центральной части страны.