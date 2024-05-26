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Землетрясение магнитудой 6,3 произошло возле берегов Вануату
Фото: depositphotos/vchalup2
Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировали около берегов Вануату. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
Эпицентр толчков находился в 83 километрах от столицы государства – города Порт-Вила. Очаг землетрясения залегал на глубине 29 километров.
Сообщения об угрозе цунами не поступали. Также не уточняется информация о возможных пострадавших и разрушениях при землетрясении.
Ранее сообщалось, что свыше 100 человек погибли в Папуа-Новой Гвинее при сходе оползня. Оползень сошел на деревню Каолакам, расположенную в центральной части страны.
До этого три землетрясения магнитудой от 4,1 до 5 произошли на Камчатке ночью и утром 15 мая. Эпицентр одного из землетрясений находился в акватории Авачинского залива в 78 километрах юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа.
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