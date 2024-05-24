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24 мая, 09:36

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ABC: более 100 человек погибли Папуа-Новой Гвинее из-за оползня

Более 100 человек стали жертвами оползня в Папуа-Новой Гвинее

Фото: facebook.com(принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Kindupan Kambii

Свыше 100 человек погибли в Папуа-Новой Гвинее при сходе оползня. Об этом сообщает вещательная корпорация ABC.

Оползень сошел на деревню Каолакам, расположенную в центральной части страны около 03:00 по местному времени (около 20:00 по московскому). Информация о погибших еще не подтверждалась правительством.

Ранее пять человек погибли в результате обрушившегося на юг Китая торнадо. Еще 33 человека получили травмы и ранения. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.

До этого семь человек погибли в результате землетрясения на Тайване. Еще 736 человек получили ранения. Магнитуда подземных толчков оценивалась в 7,6 балла.

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