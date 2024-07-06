Резервуар с топливом загорелся после атаки БПЛА на нефтебазу в Краснодарском крае

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В ночь на 6 июля несколько гражданских объектов подверглись атаке украинских беспилотников в Краснодарском крае. В результате падения обломков БПЛА на нефтебазе в Павловском районе загорелся резервуар по хранению топлива. Об этом сообщается в телеграм-канале оперштаба региона.

Еще один резервуар с топливом загорелся после атаки дронов в Ленинградском районе. Кроме того, вражеские беспилотники были сбиты в Ейске. В городе были зафиксированы незначительные повреждения вышки сотовой связи.

В данный момент на месте работают оперативные и специальные службы, которые ликвидируют последствия воздушной атаки. Предварительно, в результате произошедшего никто не пострадал.

В ночь на 5 июля атаке беспилотников подвергся город Приморско-Ахтарск Краснодарского края. Всего силам ПВО удалось сбить несколько беспилотников ВСУ, однако в результате был поврежден трехэтажный многоквартирный дом, а ранения получили 6 человек.

Позже в больнице скончалась одна из пострадавших – 6-летняя девочка. Власти региона поручили выплатить ее семье два миллиона рублей. Помощь также окажут всем пострадавшим.

По факту атаки было возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ ("Террористический акт"). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил установить всех представителей ВСУ, которые отдавали и исполняли приказы об атаке гражданских объектов.