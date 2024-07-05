Шесть человек пострадали при атаке БПЛА в Приморско-Ахтарске

Фото: телеграм-канал SHOT

Шесть человек, в том числе двое детей, госпитализированы в результате атаки украинских беспилотников в Приморско-Ахтарске Краснодарского края. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

В данный момент врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь. Кондратьев поручил районным властям держать ситуацию на контроле и оказать семьям пострадавших максимальную поддержку.

Кроме того, в результате воздушной атаки был поврежден трехэтажный многоквартирный дом. Жильцов уже эвакуировали, для них подготовили пункт временного размещения.

Также в городе была нарушена работа энергоподстанции, которая питает значительную часть Приморско-Ахтарска. Специалисты уже проводят ремонтно-восстановительные работы.

Приморско-Ахтарск подвергся атаке украинских беспилотников в ночь на 5 июля. Средствам ПВО удалось сбить несколько дронов в небе над городом.

Тем не менее после падения фрагментов БПЛА были зафиксированы повреждения гражданских объектов на территории Приморско-Ахтарска. Спецслужбы оценивают причиненный ущерб.

