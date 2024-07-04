Четверо человек пострадали после обстрела ВСУ Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Двое мужчин, женщина и 12-летний ребенок пострадали после атаки Вооруженных сил Украины на Белгородскую область, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"На участке автодороги Борисовка – Байцуры беспилотник сбросил на два автомобиля взрывное устройство. Пострадали четыре мирных жителя", – написал он в своем телеграм-канале.

Пострадавших уже направили в больницу, где им оказывают необходимую помощь. Медики выявили у мужчины и женщины баротравмы, а у другого мужчины, помимо этого, еще контузию и ожоги головы и шеи. У 12-летней девочки контузия, добавил Гладков.

На этом же участке автодороги неподалеку другой дрон также атаковал грузовой автомобиль. Однако водитель увидел БПЛА и притормозил, из-за чего тот сдетонировал на дороге. Мужчина не пострадал, но у грузовика повреждена кабина, заключил он.

Ранее российские ПВО уничтожили 4 украинских дрона над российскими регионами. Так, один беспилотник сбили в Тамбовской области, а другой – в Белгородской. Также еще два БПЛА уничтожили в небе над Брянской областью, однако никто не пострадал.

