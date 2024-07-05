Шестилетняя девочка умерла в больнице после атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск

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Шестилетняя девочка, пострадавшая в результате атаки беспилотников в Приморско-Ахтарске на Кубани, скончалась в больнице, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

"К большому сожалению, в больнице от полученных ранений скончалась шестилетняя девочка, пострадавшая в результате налета БПЛА в Приморско-Ахтарске. Приношу самые искренние и глубокие соболезнования семье", – написал он.

Кондратьев также пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления. Регион окажет всю необходимую помощь, заверил он.

В общей сложности в результате атаки беспилотника на Приморско-Ахтарск травмы получили шесть человек, включая погибшую девочку и еще одного ребенка. Повреждения получил один из многоквартирных домов. Его жильцов эвакуировали, для них подготовили пункт временного размещения.

Также была нарушена работа энергоподстанции, которая питает значительную часть Приморско-Ахтарска. Городские службы уже приступили к восстановительным работам.

При этом дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над регионами России в ночь на 5 июля в общей сумме 50 украинских беспилотников. 14 БПЛА были сбиты над Краснодарским краем, 10 – над Ростовской областью, еще 26 – над территорией Запорожской области.

