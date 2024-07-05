Силы ПВО уничтожили 50 беспилотников над регионами РФ в ночь на 5 июля

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в общей сумме 50 украинских беспилотников над регионами России в ночь на 5 июля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, 14 беспилотников были сбиты над Краснодарским краем, 10 дронов – над Ростовской областью, еще 26 БПЛА – над территорией Запорожской области.

В Приморско-Ахтарске Краснодарского края в результате атаки беспилотников пострадали шесть человек, среди них двое детей. Повреждения получил один из многоквартирных домов. Его жильцов эвакуировали, для них подготовили пункт временного размещения.

Также была нарушена работа энергоподстанции, которая питает значительную часть Приморско-Ахтарска. Городские службы уже приступили к восстановительным работам.

В Ростовской области после падения обломков БПЛА вспыхнули ландшафтные пожары на левом берегу Дона и в Азовском районе. Предварительно, пострадавших в регионе нет.

