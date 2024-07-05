Десять беспилотников уничтожено в небе над Ростовской областью

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Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили десять беспилотников в небе над Ростовской областью. Об этом рассказал в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев.

В результате воздушной атаки и падения обломков дронов ландшафтные пожары произошли на левом берегу Дона и в Азовском районе. На место уже выехали пожарные.

Предварительно, пострадавших в регионе нет. Более подробная информация о последствиях атаки уточняется.

Подразделения ПВО сработали по нескольким воздушным целям противника в районе Ростова-на-Дону в ночь на 5 июля.

В это же время атаке вражеских БПЛА подвергся город Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае. Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали. Также повреждения получили один из многоквартирных домов и городская энергоподстанция.

