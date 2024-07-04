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04 июля, 07:06

Происшествия

Средства ПВО сбили ночью четыре беспилотника ВСУ над регионами РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских БПЛА над регионами РФ в ночь на 4 июля. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, два дрона были уничтожены над Брянской областью и по одному над Белгородской и Тамбовской областями.

В результате прилета беспилотников в Тамбовской области никто не пострадал. Какие-либо разрушения также не выявлены. Местные власти держат ситуацию под контролем.

В Брянской области дроны были сбиты над Клинцовским и Трубчевским районами. При воздушной атаке также никто не пострадал, разрушений нет.

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