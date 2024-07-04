04 июля, 07:06Происшествия
Средства ПВО сбили ночью четыре беспилотника ВСУ над регионами РФ
Фото: Министерство обороны РФ
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских БПЛА над регионами РФ в ночь на 4 июля. Об этом сообщили в Минобороны России.
Как уточнили в ведомстве, два дрона были уничтожены над Брянской областью и по одному над Белгородской и Тамбовской областями.
В результате прилета беспилотников в Тамбовской области никто не пострадал. Какие-либо разрушения также не выявлены. Местные власти держат ситуацию под контролем.
В Брянской области дроны были сбиты над Клинцовским и Трубчевским районами. При воздушной атаке также никто не пострадал, разрушений нет.
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