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04 июля, 05:10

Происшествия

Два беспилотника уничтожены в Тамбовской области

Фото: 123RF/aapsky

Два беспилотника были уничтожены в Тамбовской области в ночь на 4 июля. Об этом сообщил губернатор региона Максим Егоров в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что прилет дронов был зафиксирован в районе 04:00 по московскому времени.

"Жертв и разрушений нет. Ситуация под контролем", – добавил Егоров.

Еще два украинских беспилотника самолетного типа были уничтожены этой ночью в Брянской области. Дроны удалось сбить средствами ПВО над Клинцовским и Трубчевским районами региона.

По данным местных властей, в результате произошедшего никто не пострадал. Какие-либо разрушения также не выявлены.

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