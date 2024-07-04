Силы ПВО сбили два украинских беспилотника в Брянской области

Фото: Министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Клинцовским и Трубчевским районами Брянской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, в результате воздушной атаки пострадавших и разрушений не выявлено. На месте уже работают оперативные и экстренные службы.

"Спасибо нашим подразделениям ПВО!" – добавил Богомаз.

Украинские войска вечером 3 июля атаковали село Новостроевка-Вторая в Белгородской области. В результате сброса боеприпаса с беспилотника на территорию частного дома пострадала семья из трех человек.

В ночь на 3 июля дежурные огневые средства уничтожили в Черном море два безэкипажных катера, следовавших в направлении Новороссийска. На фоне произошедшего в городе объявляли режим тревоги, местных жителей призывали не выходить из дома и укрыться в комнатах без окон.

