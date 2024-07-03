Опасность атаки безэкипажных катеров объявлена в Новороссийске

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Режим опасности атаки безэкипажных катеров объявили в Новороссийске. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем телеграм-канале.

Жителей первой береговой линии призвали оставаться дома и не подходить к окнам. Лучше всего укрыться в комнатах, окна которых не выходят на море или вовсе отсутствуют.

"Ждите отмены сигнала! Сигнал отменят сразу, как обстановка станет безопасной!" – добавил Кравченко.

В ночь на 2 июля средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сумме 11 украинских беспилотников над российскими регионами, из которых три дрона сбили над Крымом, еще по четыре БПЛА – над Брянской и Белгородской областями.

В результате воздушных атак в Брянской области никто не пострадал. Какие-либо разрушения также не выявлены.

