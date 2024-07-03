Порт Новороссийска работает штатно после отражения атаки ВСУ

Фото: телеграм-канал "ЧП Новороссийск"

Морской порт Новороссийска работает в штатном режиме после отражения атаки безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

Судоходство в порту не нарушено. В результате происшествия никакие объекты не пострадали, уточнили в администрации.

В ночь на 3 июля в Новороссийске объявили опасность атаки безэкипажных катеров. Жителей береговой линии призывали не выходить из дома и укрыться в комнатах, окна которых не выходят на море или вовсе отсутствуют. Спустя время опасность отменили.

Позже стало известно, что дежурные огневые средства уничтожили в Черном море два безэкипажных катера, следовавших в направлении Новороссийска.

