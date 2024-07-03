Опасность атаки безэкипажных катеров отменена в Новороссийске

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

В Новороссийске отменили угрозу атаки безэкипажных катеров. Об этом написал в своем телеграм-канале глава города Андрей Кравченко.

"Опасности для жителей города-героя нет! От всех новороссийцев и себя лично благодарю наших военнослужащих за оперативное реагирование и защиту родного города-героя, средства массовой информации за своевременное информирование населения", – добавил Кравченко.

Режим опасности атаки безэкипажных катеров объявляли в Новороссийске в ночь на 3 июля. Жителей первой береговой линии призвали не выходить на улицу и не подходить к окнам дома.

Через некоторое время Кравченко подтвердил, что силы Новороссийска отражают атаку безэкипажных катеров. Тем не менее подробности случившегося пока не уточняются, как и, в частности, информация о возможных пострадавших.