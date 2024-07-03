Войска РФ отражают атаку безэкипажных катеров в Новороссийске

Фото: Министерство обороны РФ

В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров. Об этом рассказал в своем телеграм-канале глава города Андрей Кравченко.

Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах. Кравченко также напомнил о недопустимости публикаций фото и видео со средствами защиты города, а также работой оперативных и специальных служб.

Ночью 3 июля в Новороссийске объявили опасность атаки безэкипажных катеров. Жителей первой береговой линии призвали оставаться дома и не подходить к окнам.

В начале июня российские военные поразили склады с вооружением оперативно-стратегической группировки ВСУ "Хортица" и боевиков иностранного легиона. В частности, были уничтожены склады с вооружением и военной техникой, а также место хранения безэкипажных катеров.