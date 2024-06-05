ВС РФ поразили место хранения безэкипажных катеров ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные за сутки поразили склады с вооружением оперативно-стратегической группировки ВСУ "Хортица" и боевиков иностранного легиона, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, этого удалось достичь с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС России. В частности, уничтожены склады с вооружением и военной техникой, а также место хранения безэкипажных катеров. Кроме того, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 118 районах.

1 июня войска России нанесли групповой удар морским и авиационным оружием по энергетическим объектам Украины и местам хранения западной военной техники.

Так ВС РФ ответили на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта. Удары поразили объекты энергетики Украины, которые обеспечивают работу оборонных предприятий, а также арсеналы с оружием запада.