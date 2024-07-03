Число пострадавших сотрудников ЗАЭС от удара БПЛА по Энергодару выросло до 9

Фото: министерство обороны РФ

Девять сотрудников Запорожской АЭС пострадали от удара дронов по подстанции "Радуга" в Энергодаре. Об этом заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук, сообщает РИА Новости.

По словам Черничука, сотрудники ЗАЭС проводили работы на подстанции по оптимизации схемы электроснабжения города. Восемь пострадавших от удара БПЛА находятся на амбулаторном лечении, еще один с черепно-мозговой травмой госпитализирован.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 3 июля нанесли три удара дронами-камикадзе по подстанции "Радуга". Раненых доставили в медико-санитарную часть Энергодара.

После атаки существенная часть города осталась без света и воды. Также возникла угроза для жизнеобеспечения Энергодара.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал прекратить удары БПЛА. По его словам, повторяющиеся нападения представляют угрозу для ядерной безопасности и жизни граждан.