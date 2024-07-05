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Подразделения ПВО отражают воздушную атаку в районе Ростова-на-Дону
Фото: Министерство обороны РФ
Подразделения ПВО работают по нескольким воздушным целям противника в районе Ростова-на-Дону. Об этом рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале.
Информация о возможных последствиях воздушной атаки в данный момент уточняется.
Атаке украинских беспилотников этой ночью также подвергся город Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае. В результате произошедшего шесть человек, включая двоих детей, были госпитализированы.
Также различные повреждения получили трехэтажный многоквартирный дом и энергоподстанция, которая питает значительную часть города.
Кроме того, режим воздушной тревоги объявлялся на территории Липецкой области, однако на данный момент его уже отменили.
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