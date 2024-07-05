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01:53

Происшествия

Воздушная опасность объявлена в Липецкой области

Фото: Министерство обороны РФ

Режим воздушной опасности ввели на территории Липецкой области. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

Губернатор призвал местных жителей следить за дальнейшей информацией в официальных каналах правительства и МЧС.

Несколько украинских беспилотников уже были сбиты этой ночью в Приморско-Ахтарске Краснодарского края. После падения их фрагментов зафиксированы повреждения местных гражданских объектов.

По предварительной информации, в результате произошедшего никто не пострадал. Городские спецслужбы устанавливают причиненный ущерб.

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