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Воздушная опасность объявлена в Липецкой области
Фото: Министерство обороны РФ
Режим воздушной опасности ввели на территории Липецкой области. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.
Губернатор призвал местных жителей следить за дальнейшей информацией в официальных каналах правительства и МЧС.
Несколько украинских беспилотников уже были сбиты этой ночью в Приморско-Ахтарске Краснодарского края. После падения их фрагментов зафиксированы повреждения местных гражданских объектов.
По предварительной информации, в результате произошедшего никто не пострадал. Городские спецслужбы устанавливают причиненный ущерб.
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