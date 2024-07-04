Два беспилотника упали в селе Московском Ставропольского края

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Два украинских беспилотника упали в селе Московском Изобильненского округа Ставропольского края, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров, которого цитирует RT.

Это произошло утром 4 июля. Инфраструктура не повреждена, все системы работают в обычном режиме.

Губернатор призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских БПЛА над регионами РФ в ночь на 4 июля. Два дрона были уничтожены над Брянской областью и по одному над Белгородской и Тамбовской областями.

В результате прилета беспилотников в Тамбовской области никто не пострадал. Какие-либо разрушения также не выявлены. Местные власти держат ситуацию под контролем.

В Брянской области дроны были сбиты над Клинцовским и Трубчевским районами. При воздушной атаке также никто не пострадал, разрушений нет.