16 человек обратились за медпомощью после атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Медицинская помощь потребовалась 16 мирным гражданам после атаки украинских дронов на Приморско-Ахтарск, которая произошла ночью 5 июля. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко.

"Ночью фельдшерами скорой помощи на месте были осмотрены 5 человек, 11 обратились за помощью в ЦРБ", – сказано в сообщении.

Бондаренко также добавил, что у жителей многоквартирного дома, расположенного на Азовской улице, зафиксировали повреждения квартир. В связи с этим власти оперативно организовали пункты временного размещения. Так, в здании ФОК "Лидер" каждому выделили комнаты, а также предоставили горячее питание и воду.

При этом глава Приморско-Ахтарского района уточнил, что часть города до сих пор остается без электроснабжения, хотя 19 социально значимых объектов уже подключили к резервным источникам питания. По его словам, все районные бригады энергетиков с ночи пытаются восстановить трансформатор. Для помощи им привлекли специалистов из соседних районов. Бондаренко добавил, что водоснабжение в районе уже удалось восстановить.

"Все силы и средства задействованы на ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в районе. Ведется подсчет ущерба, нанесенного гражданам", – подытожил он.

До этого сообщалось о 6 раненых в результате произошедшего. Однако позже в больнице скончалась одна из пострадавших – 6-летняя девочка.

Следователи завели уголовное дело по статье "Террористический акт" после атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил принять исчерпывающие меры для установления представителей украинской армии, которые отдавали и исполняли приказы об атаке гражданских объектов.

