Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск

Фото: Следственный комитет РФ

Уголовное дело по статье 205 УК РФ ("Террористический акт") возбуждено после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба СКР.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил принять исчерпывающие меры для установления представителей украинской армии, которые отдавали и исполняли приказы об атаке гражданских объектов.

"Их действиям будет дана уголовно-правовая оценка", – заключили там.

Украинские силы атаковали Приморско-Ахтарск в ночь на 5 июля. Всего силам ПВО удалось сбить несколько беспилотников ВСУ, однако в результате был поврежден трехэтажный многоквартирный дом, а ранения получили 6 человек. Позже в больнице скончалась одна из пострадавших – 6-летняя девочка.

