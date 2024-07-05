05 июля, 14:32Происшествия
Семье погибшей девочки в Приморско-Ахтарске выплатят 2 млн рублей
Фото: телеграм-канал "Максим Бондаренко"
Семье шестилетней девочки, погибшей в Приморско-Ахтарске в результате украинской атаки, выплатят два миллиона рублей, сообщает Оперштаб Краснодарского края в своем телеграм-канале.
Такое поручение дал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Помощь также окажут всем пострадавшим. В частности, жителям, получившим ранения средней и тяжелой степени, выплатят по 400 тысяч рублей, с ранениями легкой степени – по 200 тысяч рублей.
Жители города, чьи домовладения пострадали от атаки БПЛА, получат по 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества, по 100 тысяч рублей – за полную.
О гибели шестилетней девочки, получившей ранение в результате атаки беспилотников, утром сообщил Кондратьев. Она скончалась в больнице.
Следователи после атаки украинских дронов на Приморско-Ахтарск завели уголовное дело по статье "Террористический акт". Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил принять исчерпывающие меры для установления представителей украинской армии, которые отдавали и исполняли приказы об атаке гражданских объектов.
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