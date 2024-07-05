Семье погибшей девочки в Приморско-Ахтарске выплатят 2 млн рублей

Фото: телеграм-канал "Максим Бондаренко"

Семье шестилетней девочки, погибшей в Приморско-Ахтарске в результате украинской атаки, выплатят два миллиона рублей, сообщает Оперштаб Краснодарского края в своем телеграм-канале.

Такое поручение дал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Помощь также окажут всем пострадавшим. В частности, жителям, получившим ранения средней и тяжелой степени, выплатят по 400 тысяч рублей, с ранениями легкой степени – по 200 тысяч рублей.

Жители города, чьи домовладения пострадали от атаки БПЛА, получат по 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества, по 100 тысяч рублей – за полную.

О гибели шестилетней девочки, получившей ранение в результате атаки беспилотников, утром сообщил Кондратьев. Она скончалась в больнице.

Следователи после атаки украинских дронов на Приморско-Ахтарск завели уголовное дело по статье "Террористический акт". Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил принять исчерпывающие меры для установления представителей украинской армии, которые отдавали и исполняли приказы об атаке гражданских объектов.

Всего медицинская помощь потребовалась 16 мирным гражданам. Ночью фельдшеры скорой помощи на месте осмотрели 5 человек, 11 обратились за помощью в ЦРБ.

У жителей многоквартирного дома, расположенного на Азовской улице, зафиксировали повреждения квартир. В связи с этим власти оперативно организовали пункты временного размещения. В здании ФОК "Лидер" каждому выделили комнаты, а также предоставили горячее питание и воду.