Новости регионов: хутор Дюрсо могут эвакуировать из-за пожара под Новороссийском

Население хутора Дюрсо могут эвакуировать в связи с лесным пожаром под Новороссийском, рассказали в оперативном штабе. Огонь охватил более 50 гектаров. По данным МЧС, пламя перекинулось на три турбазы – "Моряк", "Романтик" и "Фрегат". К настоящему моменту спасатели эвакуировали оттуда более 500 человек. Эти люди находятся в безопасности. К тушению были привлечены вертолеты, но их работе мешает сильный ветер.

Между тем в Воронежской области на станции "Лиски" сошли с рельсов девять грузовых вагонов с зерном. По данным Юго-Восточной железной дороги, в результате случившегося никто не пострадал. К месту ЧП был направлен восстановительный поезд. Сообщалось, что в связи с аварией задержалось около 20 пассажирских поездов, которые следовали на черноморские курорты. Однако в транспортной прокуратуре заявили, что задержек в движении нет.

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