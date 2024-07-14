Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 июля, 21:30

Происшествия

Новости регионов: хутор Дюрсо могут эвакуировать из-за пожара под Новороссийском

Новости регионов: хутор Дюрсо могут эвакуировать из-за пожара под Новороссийском

Байден заявил, что Трамп восстанавливается после покушения

Пожар в районе хутора Дюрсо охватил 22 гектара

Мощный ураган прошел в Белоруссии 13 июля

Песков: Россия желает скорейшего выздоровления пострадавшим в ходе покушения на Трампа

Тело стрелявшего в Дональда Трампа отправят на ДНК-анализ

Новости мира: два человека погибли в результате урагана в Белоруссии

В США подтвердили личность стрелявшего в Дональда Трампа

Новости мира: покушение на Трампа было совершено в США

Новости регионов: 11 туристов и собаку унесло в открытое море в Анапе

Население хутора Дюрсо могут эвакуировать в связи с лесным пожаром под Новороссийском, рассказали в оперативном штабе. Огонь охватил более 50 гектаров. По данным МЧС, пламя перекинулось на три турбазы – "Моряк", "Романтик" и "Фрегат". К настоящему моменту спасатели эвакуировали оттуда более 500 человек. Эти люди находятся в безопасности. К тушению были привлечены вертолеты, но их работе мешает сильный ветер.

Между тем в Воронежской области на станции "Лиски" сошли с рельсов девять грузовых вагонов с зерном. По данным Юго-Восточной железной дороги, в результате случившегося никто не пострадал. К месту ЧП был направлен восстановительный поезд. Сообщалось, что в связи с аварией задержалось около 20 пассажирских поездов, которые следовали на черноморские курорты. Однако в транспортной прокуратуре заявили, что задержек в движении нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика