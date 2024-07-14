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14 июля, 11:30

Происшествия

В США подтвердили личность стрелявшего в Дональда Трампа

В США подтвердили личность стрелявшего в Дональда Трампа

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В США ФБР подтвердило личность стрелка, подозреваемого в покушении на Дональда Трампа. Им был 20-летний Томас Мэтью Крукс.

Ранее в Сети появилось видео, в котором Крукс утверждал, что полиция "взяла не того парня". Вероятно, он записал его еще до покушения. По данным журналистов, Крукс находился на крыше постройки в 130 метрах от трибуны, где перед сторонниками выступал кандидат в президенты США.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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