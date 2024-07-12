Новости мира: в Китае прокомментировали совместные с Россией учения

В Китае прокомментировали совместные с Россией военные учения. В заявлении министерства обороны КНР говорится, что они призваны усилить стратегическое партнерство, а также продемонстрировать решимость совместно противодействовать угрозам безопасности. В начали июля в водном и воздушном пространстве на юге страны армии двух государств начали совместные учения под названием "Морское взаимодействие – 2024", которые продлятся примерно до середины месяца.

Тем временем Верхнюю Гаронну, Франция, накрыл мощный град. Порывы ветра там достигали 15 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, погода в регионе наладится 13 июля.

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