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12 июля, 16:45

Политика

Новости мира: в Китае прокомментировали совместные с Россией учения

Новости мира: в Китае прокомментировали совместные с Россией учения

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В Китае прокомментировали совместные с Россией военные учения. В заявлении министерства обороны КНР говорится, что они призваны усилить стратегическое партнерство, а также продемонстрировать решимость совместно противодействовать угрозам безопасности. В начали июля в водном и воздушном пространстве на юге страны армии двух государств начали совместные учения под названием "Морское взаимодействие – 2024", которые продлятся примерно до середины месяца.

Тем временем Верхнюю Гаронну, Франция, накрыл мощный град. Порывы ветра там достигали 15 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, погода в регионе наладится 13 июля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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