10 дачных домов загорелись в Ставропольском крае

Фото: телеграм-канал "МЧС Ставропольского края"

10 дачных домов загорелись в СНТ "Ветерок" на Ставрополье, пишет пресс-служба МЧС РФ.

Тушение сооружений, расположенных на улицах Дружбы и Партизанской, осложняется жаркой и ветреной погодой, подчеркнули в ведомстве.

"На месте создан штаб пожаротушения. Работают более 30 специалистов и 9 единиц техники", – заключили там.

Ранее из-за атаки БПЛА пожар возник в Цимлянском районе Ростовской области. Площадь возгорания на местной нефтебазе достигла 200 квадратных метров, однако позже огонь был потушен.

