13 июля, 16:19Происшествия
10 дачных домов загорелись в Ставропольском крае
Фото: телеграм-канал "МЧС Ставропольского края"
10 дачных домов загорелись в СНТ "Ветерок" на Ставрополье, пишет пресс-служба МЧС РФ.
Тушение сооружений, расположенных на улицах Дружбы и Партизанской, осложняется жаркой и ветреной погодой, подчеркнули в ведомстве.
"На месте создан штаб пожаротушения. Работают более 30 специалистов и 9 единиц техники", – заключили там.
Ранее из-за атаки БПЛА пожар возник в Цимлянском районе Ростовской области. Площадь возгорания на местной нефтебазе достигла 200 квадратных метров, однако позже огонь был потушен.
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