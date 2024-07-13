Пожар в швейном цехе в Подмосковье потушен

Фото: МЧС России

Пожар в Подмосковье, где горел швейный цех на площади в 1,4 тысячи квадратных метров, был потушен. Об этом сообщает МЧС РФ в телеграм-канале.

"В Подмосковье пожарные МЧС России потушили пожар", – указано в сообщении.

Сведений о пострадавших не поступало.

О пожаре в швейном цеху в поселке Володарского стало известно в ночь на 13 июля. Сообщалось, что при пожаре частично обрушилась кровля здания, а огонь распространился на соседние торговые ряды.

В тушении огня принимали участие 20 специалистов и 10 единиц техники.