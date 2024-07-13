Швейный цех горит в Подмосковье на площади 1 400 кв метров

Фото: МЧС России

В подмосковном поселке Володарского горит швейный цех и торговые ряды на площади 1,4 тысячи "квадратов". Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"В поселке Володарского горит швейный цех на 1 400 квадратных метрах. Частично обрушилась кровля, огонь распространился на соседние торговые ряды", – указано в сообщении.

На месте работают 20 специалистов и 10 единиц техники, добавили в ведомстве. Спустя некоторое время МЧС сообщило, что пожар был локализован.

Ранее на складе с лекарствами и упаковочными материалами в Старой Купавне произошло возгорание. Пожарные ведомства ликвидировали открытое горение на 20 квадратных метрах. Пострадавших не было.

До этого в общежитии МГУ имени Ломоносова на проспекте Вернадского в Москве загорелись вещи на девятом этаже здания. Очаг возгорания находился в одной из комнат. Из-за произошедшего людей пришлось эвакуировать, пожар был быстро ликвидирован. В результате никто не пострадал.