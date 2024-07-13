Новости мира: десятки рейсов отменили в аэропорту Сицилии из-за активности вулкана

В аэропорту Сицилии отменили десятки рейсов из-за возросшей активности вулкана Этна. Некоторые перенаправили в Палермо. Самый высокий вулкан Европы держит жителей и туристов в напряжении уже больше недели. Облако пепла растянулось на 5 километров, по склонам стекают потоки огненной лавы.



На севере Чили зацвела пустыня Атакама. Она считается одним из самых засушливых мест на Земле. Все из-за сильных дождей, которые накрыли регион накануне. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

