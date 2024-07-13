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13 июля, 13:30

Происшествия

Новости мира: десятки рейсов отменили в аэропорту Сицилии из-за активности вулкана

Новости мира: десятки рейсов отменили в аэропорту Сицилии из-за активности вулкана

Найденные на месте крушения SSJ 100 в Подмосковье черные ящики подлежат расшифровке

Новости часа: глава Росавиации подтвердил обнаружение черных ящиков разбившегося SSJ 100

Потерпевший крушение в Подмосковье Superjet 100 следовал полетному плану

Глава Росавиации сообщил об обнаружении черных ящиков упавшего Sukhoi Superjet 100

Новости часа: пилоты SSJ 100 до последнего уводили борт от жилых домов

Черные ящики разбившегося Superjet 100 обнаружены в Подмосковье

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"Безопасный город": в Москве за последнюю неделю из окон домов выпали около 2 детей

В аэропорту Сицилии отменили десятки рейсов из-за возросшей активности вулкана Этна. Некоторые перенаправили в Палермо. Самый высокий вулкан Европы держит жителей и туристов в напряжении уже больше недели. Облако пепла растянулось на 5 километров, по склонам стекают потоки огненной лавы.

На севере Чили зацвела пустыня Атакама. Она считается одним из самых засушливых мест на Земле. Все из-за сильных дождей, которые накрыли регион накануне. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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