Тело стрелявшего в Дональда Трампа отправят на ДНК-анализ

Личность нападавшего на Дональда Трампа установлена. Им был 20-летний Томас Крукс. С телом снайпера проведут ДНК-анализ, а также проверят биометрические данные преступника.

Атака произошла во время предвыборного митинга в Пенсильвании, на котором стрелок произвел девять выстрелов. Одна из пуль пробила верхнюю часть правового уха политика. Затем нападавшего ликвидировали представители спецслужб. Правоохранители склоняются к тому, что он действовал в одиночку. Также в результате ЧП погиб один сторонник Трампа, еще двое получили серьезные ранения. Позднее экс-президент США сообщил, что чувствует себя нормально.

Тем временем действующий президент США Джо Байден осудил стрельбу. Он провел телефонный разговор с оппонентом по предвыборной гонке и пожелал ему скорейшего выздоровления.

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