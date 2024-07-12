Столтенберг обвинил Китай в попытке приблизиться к НАТО

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что совместные армейские учения Китая и Белоруссии являются попыткой Пекина приблизиться к границам Альянса. Об этом сообщает РИА Новости.

"Учения Китая с белорусскими силами в Белоруссии – это часть модели поведения, свидетельство того, что авторитарные режимы все больше объединяются, а Китай приближается к НАТО в Европе, в Африке, Арктике и других местах", – заявил он по итогам саммита НАТО в Вашингтоне.

Церемония открытия совместных китайско-белорусских армейских учений "Атакующий сокол-2024" состоялась 8 июля на полигоне "Брестский". Учения продлятся до конца июля, стороны, в том числе, будут проводить совместные антитеррористические тренировки.

Ранее сообщалось, что Китай намерен всесторонне усиливать военное обучение и боевую подготовку в 2024 году. В социально-экономическом плане развития страны на текущий год отмечается необходимость формирования в КНР современной системы военного управления, а также ускорения темпов осуществления крупных проектов по развитию национальной обороны.