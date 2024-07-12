Песков не счел оговорку Байдена о Путине пророческой

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Оговорка президента США Джо Байдена, который назвал Владимира Путина лидером Украины, не является пророческой, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Не думаю", – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос Life.ru.

Представляя украинского лидера Владимира Зеленского в ходе выступления на саммите НАТО в Вашингтоне 11 июля, Байден назвал его "президентом Путиным". Однако глава государства быстро понял, что совершил ошибку, и поспешил исправиться. Он обратил внимание, что оговорился, поскольку "очень сосредоточен на том, чтобы победить Путина".

Также в ходе пресс-конференции по итогам саммита американский лидер отметил, что на данный момент не готов к прямому контакту с Владимиром Путиным. Политолог Денис Батурин же счел, что такая позиция Байдена имеет несколько причин. Первую из них эксперт назвал медицинской.

Вторым поводом для отказа от контактов служит отсутствие точек соприкосновения, заявил политолог. По его мнению, это подтверждается действиями американского президента и содержанием прошедшего саммита НАТО.

"Ни об Украине, ни о стратегической безопасности говорить нечего. США брезгливо отвергли предложение России заключить соглашение о стратегической безопасности, что и стало причиной начала специальной военной операции. Не намереваясь договариваться, Штаты создали опасность прямо у границ Российской Федерации. Так что, действительно, говорить не о чем, а самое главное – Байден говорить не способен", – подчеркнул он в эфире радио Sputnik .

В свою очередь, над оговоркой американского президента пошутила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Комментируя эту ситуацию, дипломат назвала его "пророссийским кандидатом" и отметила, что Москва ждет доклад Госдепа о раскрытии заговора "внутренних террористов" и истерику со стороны бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон о "нападении на американскую демократию".

