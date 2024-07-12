Байден заявил, что готов был бы говорить с Путиным, если бы тот ему позвонил

Фото: ТАСС/AP/Evan Vucci

Президент США Джо Байден заявил, что пока не готов к прямому контакту с Владимиром Путиным, однако согласится на него, если российский президент выразит готовность к серьезному диалогу. Об этом Байден сказал на пресс-конференции по итогам состоявшегося в Вашингтоне саммита НАТО.

"У меня прямо сейчас нет веских причин говорить с Путиным", – приводит ТАСС слова американского лидера.

По заявлению главы Белого дома, он готов иметь дело с любым мировым лидером, однако "вопрос в том, готов ли говорить Путин". Байден также заявил, что не готов к переговорам с российским президентом до тех пор, пока тот "не будет готов изменить свое поведение". При этом президент США подчеркнул, что в случае, если Путин "позвонит и выразит готовность к серьезному диалогу", то он был бы готов с ним поговорить.

В последний раз президенты России и США провели телефонный разговор 12 февраля 2022 года. Он длился около часа. В ходе беседы лидеры стран обсуждали усиление напряженности на границе РФ и Украины. Тогда американский президент заявил Путину, что Соединенные Штаты готовы к любому варианту развития событий вокруг Украины и нацелены на дипломатию с РФ.