Путин и Байден провели телефонный разговор

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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили усиление напряженности на границе РФ и Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого Дома.

Уточняется, что диалог Байдена и Путина по защищенной линии связи закончился в 12:06 по времени восточного побережья (20:06 по московскому времени).

"Президент Джо Байден сегодня провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, которые касались эскалации военной напряженности на границах Украины", – говорится в сообщении.

В ходе телефонного разговора американский лидер заявил Путину, что Соединенные Штаты готовы к любому варианту развития событий вокруг Украины и нацелены на дипломатию с РФ.

"Президент Байден ясно дал понять президенту Путину, что, хотя Соединенные Штаты по-прежнему готовы заниматься дипломатией при полной координации с нашими союзниками и партнерами, мы в равной степени готовы и к другим сценариям", – говорится в сообщении.

Кроме того, Байден отметил, что американская сторона даст решительный и оперативный ответ, если Россия вторгнется на Украину.

В свою очередь, сотрудник администрации США высокого ранга заявил ТАСС, что прошедшая беседа Путина и Байдена была профессиональной и содержательной.

"Не было принципиальных изменений в динамике, которая имела место в последние несколько недель", – отметил представитель американских властей.

Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. В Елисейском дворце уточнили, что разговор президентов длился 1 час 40 минут.

По информации источника агентства Франс Пресс в администрации французского президента, в ходе беседы обсуждались перспективы снижения напряженности в кризисе вокруг Украины.