Путин провел телефонный разговор с Макроном

Фото: kremlin.ru
Лидеры РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Об этом сообщил "Интерфакс" представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Да, разговор состоялся", – заявил Песков.
Также в Елисейском дворце уточнили, что разговор президентов длился 1 час 40 минут.
По информации источника агентства Франс Пресс в администрации французского президента, в ходе беседы обсуждались перспективы снижения напряженности в кризисе вокруг Украины.
В минувший понедельник, 7 февраля, в Москве прошла встреча Макрона и Путина. Президент Франции заявил, что прошедшие переговоры с российским коллегой были содержательными и насыщенными.
Макрон добавил, что ни одна из сторон не заинтересована в беспорядке и нестабильности. При этом он выразил уверенность в единстве Европы.
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