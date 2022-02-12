Блинкен и Лавров обсудили возможности дипломатического урегулирования на Украине

Фото: kremlin.ru

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой российского МИД Сергеем Лавровым шаги для дипломатического разрешения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщается в заявлении руководителя пресс-службы Госдепа Неда Прайса.

"Госсекретарь Энтони Блинкен сегодня в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсудил общее острое беспокойство относительно того, что Россия может рассматривать возможность дальнейшей агрессии против Украины в ближайшие дни", – цитирует заявление Прайса ТАСС.

Из документа следует, что американский госсекретарь обратил внимание на то, что все еще существуют дипломатические пути разрешения кризиса, но, по словам Блинкена, это потребует от российской столицы деэскалации и участия в диалоге.

"Он подчеркнул, что Москва столкнется с решительным, масштабным и объединенным трансатлантическим ответом в случае агрессии против Украины", – заключил Прайс.

Кроме того, в течение субботы, 12 февраля, планируется телефонный разговор глав США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. В пятницу, 11 февраля, представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что звонок состоится по запросу американской стороны.

"Действительно, американская сторона попросила о разговоре с президентом Путиным, и завтра вечером по московскому времени планируется разговор двух президентов", – заявил Песков.

Ранее также стало известно, что США и НАТО готовы к продолжению переговоров с Россией. Такое мнение в ходе телефонного разговора высказали советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Представители Штатов и Альянса поговорили о наращивании РФ сил вблизи украинской границы. При этом Салливан и Столтенберг отметили важность сохранения суверенитета и территориальной целостности Украины.

Помимо этого, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не верит в наличие у России планов по захвату Украины. Он также обратил внимание, что РФ имеет озабоченности по поводу расширения НАТО.