Салливан и Столтенберг сообщили о готовности США и НАТО к диалогу с Россией

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США и НАТО готовы к продолжению переговоров с Россией. Подобную общую позицию во время телефонного разговора высказали советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз, представители Соединенных Штатов и Альянса поговорили о наращивании Россией сил вблизи украинской границы. При этом Салливан и Столтенберг подчеркнули важность сохранения суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Они обсудили готовность США и НАТО к дальнейшему участию в диалоге с Россией для нахождения дипломатического пути к деэскалации", – добавляется в материале.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не верит в наличие у России планов по захвату Украины. Он также обратил внимание, что РФ имеет озабоченности по поводу расширения НАТО.
До этого агентство Reuters и газеты The New York Times и The Washington Post со ссылкой на источники сообщили, что в настоящий момент Россия якобы держит на границе 70% боевой мощи для полномасштабного вторжения на Украину, а совокупное число жертв в случае конфликта может составить 85 тысяч человек.
В России отреагировали на провокационные сообщения зарубежных СМИ
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