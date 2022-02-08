ЕС не верит в наличие у России планов по захвату Украины – Боррель

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В Евросоюзе считают, что Россия не планирует захватывать Украину. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Как пишет ТАСС, Боррель отметил важность продолжения переговоров с Россией. Он отдельно выделил визит президента Франции Эммануэля Макрона в РФ.
"Мы считаем, что Россия стремится оказывать давление на Украину, чтобы сесть за стол переговоров о системе безопасности в Европе, которая сейчас поставлена под сомнение", – заявил представитель ЕС.
Боррель обратил внимание, что Россия имеет озабоченности по поводу расширения НАТО. В этой связи он сообщил о необходимости учитывать позицию РФ.
"Неверно говорить, что сейчас самый критический момент с окончания мировой войны. Сейчас самый сложный момент с окончания холодной войны", – выразил мнение представитель Евросоюза.
Он добавил, что станы ЕС и НАТО ведут многоуровневые переговоры с Россией.
Ранее Владимир Путин предупреждал об отсутствии победителей, если Украина попытается вернуть Крым. Как утверждал российский лидер, обеспокоенность Москвы этим вопросом обусловлена в том числе состоянием общеевропейской безопасности
До этого бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк усомнился в возможности полномасштабной войны с Россией. Он обратил внимание на тот факт, что у границ с Украиной отсутствует достаточное количество российских военных, однако если бы Москва хотела захватить какой-нибудь украинский город, то уже бы направила к границе войска.
В Москве считают неприемлемой мысль о военном конфликте между РФ и Украиной
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