В Кремле оценили размещение противоракетных комплексов THAAD под Харьковом

Фото: Imago/ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что власти Украины обратились к США с просьбой разместить под Харьковом противоракетные комплексы THAAD. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению представителя Кремля, размещение американских зенитных комплексов на востоке Украины только усугубит конфликтную ситуацию.

"Это стало бы еще одним шагом в сторону дестабилизации ситуации", – заявил Песков.

Ранее агентство Reuters и газеты The New York Times и The Washington Post со ссылкой на источники сообщили, что в настоящий момент Россия якобы держит на границе 70% боевой мощи для полномасштабного вторжения на Украину, а совокупное число жертв в случае конфликта может составить 85 тысяч человек.