Выставка-пристройство животных пройдет в Зеленограде

В культурном центре "Зеленоград" 14 декабря состоится выставка-пристройство кошек и собак из столичных приютов. Гости смогут познакомиться с питомцами и забрать их домой, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на комплекс городского хозяйства столицы.

На выставке будут представлены более 20 кошек и собак из приютов "Зоорассвет" и "Зеленоград" (ГБУ "Доринвест"). Посетить мероприятие можно будет с 11:00 до 17:00, при этом необходимо иметь при себе паспорт.

Все питомцы полностью готовы к переезду в новые дома. Они чипированы, стерилизованы и привиты по возрасту. Кроме того, специалисты "Зеленограда" расскажут будущим владельцам о характере, привычках и истории каждого животного, а также дадут рекомендации по уходу, кормлению и воспитанию.

Гостям, которые пока не готовы завести питомца, но хотят помочь, объяснят, как стать волонтером приютов.

Все животные будут переданы новым хозяевам бесплатно, по договору ответственного содержания, который гарантирует, что питомец попадет в надежные руки. Потенциальные владельцы должны будут пройти небольшое собеседование и оформить документы перед передачей животного.

Для удобства гостей подготовят каталоги с фотографиями питомцев и QR-кодами, ведущими на сайт и страницы приютов в социальных сетях.

Столичные некоммерческие организации оказывают комплексную помощь бездомным животным – от медицинского лечения и ухода до поиска новых владельцев. Например, собака Маруся провела пять лет в фонде "Ника" после автомобильной аварии. В центре "Мокрый нос" ей удалили опухоль, а недавно Марусю забрали в новую семью.